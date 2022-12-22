В Волжском взяли под стражу армянина, зарезавшего бывшую девушку

Фото: пресс-служба суда Волжского.

22 декабря Волжский горсуд отправил на два месяца под стражу 41-летнего Григоряна, подозреваемого в попытке убийства бывшей 29-летней девушки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, расследование уголовного дело продолжается.

Напомним, преступление произошло два дня назад во дворе многоэтажного дома №62 на улице 40 лет Победы. Мужчина нанес более 10 ударов ножом в области живота, лица, груди и шеи. Сейчас девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

- Следователями СКР проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, - уточнили в следкоме.

В пресс-службе судов региона добавили, что под стражей Григорян пробудет минимум до 21 февраля.