В «Концессиях» опровергли перелом позвоночника у слесаря при устранении аварии в Волгограде

Крупная коммунальная авария оставила без воды жителей двух районов. Фото: КВ

В пресс-службе компании «Концессии водоснабжения» 21 декабря опровергли сообщения о том, что накануне их слесарь получил перелом позвоночника, упав в котлован на улице Промысловой при устранении коммунальной аварии, которая оставила без воды жителей Кировского и Советского районов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Информация о том, что 20.12. на объекте ремонта «Концессий водоснабжения» по улице Промысловой, 9 был зафиксирован несчастный случай, не соответствует действительности, - рассказали в «Концессиях».

По версии работодателя, сотрудник действительно почувствовал недомогание во время ремонта прохудившегося водовода диаметром 1000 мм и вызвал медиков. Но последующее обследование показало, что повода для больничного нет.

- Рабочий в ближайшую дежурную смену приступит к исполнению своих должностных обязанностей, - уверяют в компании-концессионере.

Какого рода было недомогание и что послужило поводом для этого, в компании не пояснили.