На набережной Волгограда вместо вырубленных деревьев начали высаживать хвойники

На склоне под музыкальном театром обещают высадить более 80 сосен Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 21 декабря на склоне нижней террасы центральной набережной началась высадка хвойных деревьев. Они заменят растения, которые были снесены накануне. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, агрономы районной коммунальной службы приступили к высадке более 80 саженцев сосны.

- Накануне на общественном пространстве специалисты удалили 51 погибшее насаждение, чтобы не допустить заражения других здоровых деревьев, в большом количестве произрастающих на склоне набережной, - уточнили в мэрии.

Чиновники отмечают, что вырубленные деревья были поражены стволовыми вредителями, в частности изумрудной златкой. Во вторник звуки бензопил на набережной и массовый снос деревьев встревожил волгоградцев. Параллельно с высадкой сосен на склоне под музыкальным театром началась прокладка поливочного водопровода.