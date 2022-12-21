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НовостиОбщество21 декабря 2022 14:38

На набережной Волгограда вместо вырубленных деревьев начали высаживать хвойники

Мэрия обещает высадить на склоне нижней террасы более 80 сосен
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
На склоне под музыкальном театром обещают высадить более 80 сосен

На склоне под музыкальном театром обещают высадить более 80 сосен

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 21 декабря на склоне нижней террасы центральной набережной началась высадка хвойных деревьев. Они заменят растения, которые были снесены накануне. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, агрономы районной коммунальной службы приступили к высадке более 80 саженцев сосны.

- Накануне на общественном пространстве специалисты удалили 51 погибшее насаждение, чтобы не допустить заражения других здоровых деревьев, в большом количестве произрастающих на склоне набережной, - уточнили в мэрии.

Чиновники отмечают, что вырубленные деревья были поражены стволовыми вредителями, в частности изумрудной златкой. Во вторник звуки бензопил на набережной и массовый снос деревьев встревожил волгоградцев. Параллельно с высадкой сосен на склоне под музыкальным театром началась прокладка поливочного водопровода.