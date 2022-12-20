На центральной набережной в Волгограде массово сносят деревья

Около полусотни деревьев приговорили к вырубке на набережной Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В центре Волгограда 20 декабря жители увидели тревожную картину. Рабочие активно сносят деревья на нижней террасе набережной. Растения выкорчевывают на склоне под музыкальным театром. Волгоградцы обеспокоились из-за огромного числа срубленных веток и стволов деревьев.

Снос деревьев начался 20 декабря Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На склоне под музтеатром не осталось деревьев Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В мэрии сайту volgograd.kp.ru прокомментировали массовый снос растений на центральной набережной. Чиновники отметили, что во время планового обследования состояния зеленых насаждений были выявлены пораженные вредителями деревья на участке рядом с музыкальным театром. Растения пострадали от изумрудной златки, которая поражает ствол на большой площади, из-за чего дерево становится сухостоем и погибает.

В мэрии уверяют, что деревья пострадали от вредителей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Летом деревья стояли зелеными и здоровыми Фото: Екатерина СИМОХИНА

- На основании результатов обследования было принято решение удалить 51 погибшее насаждение на вышеуказанном участке (в основном, это лиственные породы), чтобы не допустить заражения других здоровых деревьев, в большом количестве произрастающих на склоне набережной. Кроме того, в случае сильных порывов ветра сухостой мог бы обрушиться на прохожих, - заявили в администрации Волгограда.

Звуки бензопил слышны на набережной с утра Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Скульптура Пушкина будто отвернулась от массовой рубки растений Фото: Геннадий БИСЕНОВ

При этом еще летом деревья на склоне под музтеатром стояли зелеными и создавали тенек для гуляющих по центру городу жителей и гостей. По их внешнему виду вряд ли можно было сказать, что они поражены вредителями. Теперь растения вырывают с корнем. Чиновники пообещали, что вместо снесенных деревьев будут высажены новые.

Деревья разрубают, после чего выкорчевывают и пеньки Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Разрубленные растения вывозят с набережной Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- В ближайшие дни взамен погибших насаждений агрономы высадят 83 саженца сосны – хвойники более устойчивы к вредителям, - уточнили в мэрии.

Параллельно укладывают поливочный водопровод Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Чиновники обещают, что взамен снесенных деревьев высадят новые Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще склон на нижней набережной частично перекопают, чтобы смонтировать поливочный водопровод для ухода за растениями. Раньше его там никогда не было. Отметим, на этом участке набережной реконструируют лестницу, которая ведет от музыкального театра к Волге.