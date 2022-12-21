Водитель самосвала насмерть задавил рабочего на ферме под Волгоградом

Следователи проводят проверку. Фото: Кирилл ЧАЩИН

На базе крестьянско-фермерского хозяйства водитель самосвала насмерть задавил 43-летнего разнорабочего, который помогал зацепить прицеп к его самосвалу. Трагедия случилась вечером 20 декабря 2022 года в станице Сергеевской Даниловского района Волгоградской области. Следователи организовали проверку. Известно, что в момент ЧП водитель КФХ был пьян, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- Водитель КФХ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил мужчину помочь зацепить прицеп к его самосвалу, - рассказали следователи.

Как выяснили следователи, в тот вечер подвыпивший водитель самосвала попросил подрабатывавшего разнорабочим волгоградца помочь зацепить прицеп к его самосвалу. После стал сдавать задним ходом и наехал на стоящего возле прицепа помощника. Оказавшийся под колесами грузовика мужчина скончался на месте от полученных травм.