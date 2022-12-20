Дорожную разметку за 92 млн рублей обновят в Волгограде в 2023 году

Разметку начнут обновлять весной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Волгограда объявили электронный аукцион по отбору подрядчика на обновление дорожной разметки на улично-дорожной сети весной 2023 года. На это из бюджета готовы потратить более 92 миллионов рублей. Подведут итоги электронных торгов 27 декабря, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

К работам подрядчик должен приступить весной 2023 года, как только позволит погода. Далее обновлять разметку на дорогах и пешеходных переходах он будет по заявке властей вплоть до 1 сентября.

Для нанесения разделительных линий по традиции будут использовать два вида материалов – специальную светооотражающую эмаль и износостойкий пластик. В том числе с добавкой в виде стеклянных сфер, которые должны обеспечить хорошую видимость разметки ночью и в тумане. На городских магистралях с интенсивным движением предусмотрели разметку термопластиком, который не стирается через несколько месяцев, а служит в течение года.

Кстати, гарантия на разметку, выполненную термопластиком или холодным пластиком с толщиной нанесения 1,5 мм и более – не менее года, а вот на краску - не менее 3 месяцев с даты подписания документа о приемке.