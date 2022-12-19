В Волжском 4-летнего ребенка с бабушкой сбили на «зебре», разыскиваются очевидцы ДТП

Ребенок получил ушибы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Четырехлетнего ребенка, который переходил дорогу с бабушкой, сбил неизвестный водитель на пешеходном переходе в городе Волжском Волгоградской области. ДТП произошло 19 декабря 2022 года в 7.30 утра напротив дома №2 на улице Химиков. Теперь сотрудники Госавтоинспекции разыскивают скрывшегося с места происшествия водителя, свидетелей и очевидцев ДТП, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

- Неустановленный водитель совершил наезд на пенсионерку и ее малолетнего внука, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего покинул место аварии, - рассказали в полиции.

Мальчик получил серьезные ушибы. Бабушка сама отвезла внука в больницу. Всех, кто стал очевидцем этого ДТП, видел марку и номер машины, у кого в авто был включен видеорегистратор, просят рассказать об этом по телефонам: 8(8443)41-75-04 (дежурная часть), 8-905-334-5140 (розыск).