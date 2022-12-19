Новобранцев обучают в центре инженерных войск под Волгоградом

В распоряжении новобранцев новейшие интерактивные тренажеры. Фото: ЮВО

В учебном центре (МРУЦ) инженерных войск, который расположен в городе Волжском в Волгоградской области, приступили к обучению новобранцев осеннего призыва 2022 года. За 4 месяца более 850 человек пройдут подготовку и станут специалистами по 15 военно-учетным специальностям, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

- Они станут специалистами инженерных войск всех видов и родов войск военных округов и Северного флота, - рассказали военные.

В Волжском новобранцы станут экскаваторщиками, крановщиками, кто-то будет водолазом. Готовят здесь и механиков-водителей гусеничных минных заградителей, а также плавающих транспортеров и других машин. За четыре месяца обучения пополнение осеннего призыва освоит более 100 единиц различной спецтехники. В их распоряжении и новейшие интерактивные тренажеры.

Пройдут новобранцы также огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку, не только в теории, но и в полевых условиях на полигоне.