Волгоградским школьникам рассказывают о профилактике гриппа

Фото: Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области

В школах Волгоградской области проходят открытые уроки по профилактике гриппа и ОРВИ. Их проводят санитарные врачи. 16 декабря такой урок состоялся в школе №93 Советского района. Ученикам 3-х и 4-х классов рассказали об особенностях инфекционных заболеваниях и мерах профилактики, чтобы не заразиться ими. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Подобные открытые уроки пройдут и в других общеобразовательных учреждениях региона.

- Правила профилактики гриппа и ОРВИ просты и соблюдать их под силу и взрослому, и ребенку: как можно чаще мыть руки, чаще бывать на свежем воздухе, а если заболел - остаться дома, - подчеркнули в ведомстве.

В Волгоградской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидпорог на 58%. Во некоторых школах объявлен карантин из-за большого числа заразившихся учеников. Во время прививочной кампании против гриппа в регионе были привиты 52,4% жителей - 1 миллион 284 тысяч человек, из них 322,9 тысячи детей.

Во время роста заболеваемости Роспотребнадзор рекомендует носить маски для лица в местах скопления людей и общественном транспорте, чаще мыть руки с мылом, дезинфицировать поверхности, проветривать помещения, при первых симптомах болезни обращаться к врачу.