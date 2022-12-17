Евросоюз ввел санкции против волгоградского завода

Под санкции попал завод "ВГТЗ" Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Европейский союз опубликовал 9-й пакет санкций против России. В списке оказались и представители Волгоградской области. Санкции ввели против ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВГТЗ» и депутата Государственной думы Алексея Волоцкова. Об этом сообщается в журнале ЕС.

Отмечается, что Волоцков был включен в список санкций за то, что проголосовал 3 октября за включение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Завод «ВГТЗ» оказался в «черном» листе, в частности, за разработку и производство десантных боевых машин для Вооруженных Сил РФ.

Добавим, в 9-й список санкций ЕС вошли российские вице-премьеры, чиновники, депутаты, политические партии, журналисты, режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, военные, медиатехнологи, банки, Роскомнадзор.

Ранее санкции ввел минфин США против губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.