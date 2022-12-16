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НовостиПолитика16 декабря 2022 7:23

Волгоградский губернатор оказался в санкционном списке минфина США

Андрей Бочаров оказался в черном списке вместе с другими главами регионов РФ и представителями правительства
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
США ввели санкции против губернатора Волгоградской области

США ввели санкции против губернатора Волгоградской области

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Министерство финансов США ввело санкции против губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Глава региона оказался в SDN-листе, что обозначает блокировку активов в штатах, если они имеются, и запрет на ведение бизнеса с американцами.

Андрей Бочаров оказался в списке санкций США вместе с другими губернаторами России, а также вице-премьерами Андреем Белоусовым и Дмитрием Чернышенко, председателем правления «РЖД» Олегом Белозеровым, владельцем компании «Интеррос» Владимиром Потаниным. Также в стоп-листе оказались российские компании и копрорации.

Напомним, это не первый список санкций, в который был включен губернатор Андрей Бочаров. Ранее санкции на главу Волгоградской области ввели Канада и Великобритания.