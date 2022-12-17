В Волгограде официально представили нового начальника академии МВД

Фото: Волгоградская академия МВД

Спустя 2 недели после назначения официально представили нового начальника Волгоградской академии МВД. Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Владимир Кубышко во время видео-конференции представил руководству и личному составу учреждения Романа Павленкова. Генерал-майор полиции был назначен начальником академии указом президента от 5 декабря. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в ведомственном вузе.

- За время его руководства Уральским юридическим институтом МВД России значительное развитие получила учебно-материальная база вуза, на новый уровень вышел образовательный процесс, - отметил опыт нового начальника академии Владимир Кубышко.

Роман Павленков родился в Нижегородской области, в 2000 году он окончил местный юридический институт МВД России, после чего работал в вузе. В 2011-м возглавил научно-исследовательский отдел, через четыре года был назначен первым заместителем начальника Нижегородской академии МВД России. В 2019 году Роман Павленков, который является кандидатом экономических наук, доцентом, стал начальником Уральского юридического института МВД России.

Ранее Волгоградскую академию МВД в течение 15 лет возглавлял Владимир Третьяков, который отправился на пенсию.