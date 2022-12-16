Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 10:38

Новый перевозчик вышел на маршрут №58 в Волгограде

Маршрутки от Капустной балки до Тулака пустит ООО «Меркурий-СБО»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Маршрутка вернулась в поселок.

Маршрутка вернулась в поселок.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде с 16 декабря 2022 года возобновила работу маршрутка №58, которая ходит от поселка Капустная балка в Кировском районе до станции скоростного трамвая на Тулака в Советском. На маршрут вышел новый перевозчик, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Департамент городского хозяйства для возобновления перевозок на брошенном перевозчиком маршруте провел экстренные процедуры, в ходе которых заявку подало ООО «Меркурий-СБО», - рассказали в администрации города.

Напомним, в декабре прошлый перевозчик решить оставить маршрут, а жителей Капустной балки без транспорта. Пока «Меркурий-СБО», который также обслуживает маршруты №8с и №15а, получил временное разрешение на 58-ю. Компания будет работать на этом направлении в течение полугода или до тех пор, пока мэрия не подведет итоги открытого конкурса по отбору постоянного перевозчика.