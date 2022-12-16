В Волгограде пожилой мужчина погиб в квартире из-за электрообогревателя

Пожарные быстро потушили огонь, но спасти пенсионера не удалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прошлой ночью пожилой мужчина погиб при пожаре в своей квартире в Советском районе Волгограда. Сообщение о возгорании на улице Гвоздкова поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 3.15. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в квартире пятиэтажного дома горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров. пожар был ликвидирован оперативно, в 3.26. Однако спасти жильца не удалось.

По информации пресс-службе Следственного управления СКР по региону, при тушении пожара был обнаружен погибшим 84-летний пенсионер. Он проживал один.

- Предварительная причина пожара - ненадлежащая эксплуатация электрического обогревателя. Предварительная причина смерти - отправление уговорным газом. Организована проверка, - отметили в следкоме.

Напомним, накануне в селе Березовка Волгоградской области 74-летняя пенсионерка погибла из-за не выключенной газовой плиты.