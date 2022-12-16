Под Волгоградом разносивший пенсию почтальон обнаружил в доме покойницу

Следователи проводят проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Страшную находку сделал почтальон в селе Березовка Волгоградской области, когда разносил пенсию. В одном из домов на его стук никто не реагировал, и сотрудник почты решил заглянуть в помещение. И наткнулся на покойницу. 74-летняя хозяйка дома, которая жила одна, не подавала признаков жизни. Почтальон вызвал полицию.

На место происшествия выехали следователи. И увидели на кухне следы пожара. По предварительной версии, женщина не выключила газовую плиту, в результате чего загорелись тряпки, висевшие на ручке духовки. Они долго тлели и источали дым.

- Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Организована проверка, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в следственном управлении СК РФ по Волгоградской области.

Удивительно, но пожар потух самостоятельно, хотя от тряпок загорелись стены, мебель и потолок. Сам дом устоял.