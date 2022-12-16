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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 8:39

Под Волгоградом УК присвоила деньги за электроэнергию

Возбуждено уголовное дело
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Жильцы платили за электричество, но деньги до РСО не дошли.

Жильцы платили за электричество, но деньги до РСО не дошли.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Городищенском районе после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о присвоении управляющей компанией денег, которые жильцы заплатили за энергоснабжение. По указанию директора УК плату за электричество не перечислили ресурсоснабжающей организации, а потратили на другие цели, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

Как показала проверка, 600 тысяч рублей, которые жители многоквартирных домов в Городище перечислили за свет, директор УК решил потратить на свои цели. Теперь полиция расследует уголовное дело, которое на него завели по статье «присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере».