Под Волгоградом УК присвоила деньги за электроэнергию

Жильцы платили за электричество, но деньги до РСО не дошли. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Городищенском районе после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о присвоении управляющей компанией денег, которые жильцы заплатили за энергоснабжение. По указанию директора УК плату за электричество не перечислили ресурсоснабжающей организации, а потратили на другие цели, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

Как показала проверка, 600 тысяч рублей, которые жители многоквартирных домов в Городище перечислили за свет, директор УК решил потратить на свои цели. Теперь полиция расследует уголовное дело, которое на него завели по статье «присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере».