Волгоградца задержали с фальшивыми пятитысячными купюрами

У жителя Михайловки изъяли 6 фальшивок. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области на посту ДПС задержали 31-летнего жителя Михайловки с шестью фальшивыми пятитысячными банкнотами. Ранее судимый мужчина подозрительно занервничал во время проверки иномарки, это его и сгубило. На волгоградца завели уголовное дело, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- За последнюю неделю только в Михайловке были обнаружены 8 фальшивок, идентичных изъятым у задержанного, - рассказали в полиции.

Экспертиза подтвердила, что обнаруженные у волгоградца купюры были изготовлены кустарным способом. По версии следствия, он мог быть причастен к сбыту фальшивок не только в Михайловке. Ближайшее время мужчина проведет в СИЗО.

Волгоградцам же напоминают, что проверять попавшие к вам наличные деньги нужно сразу. Если же они вызывают подозрения, лучше сразу обратиться в полицию. Даже не пытайтесь сбыть с рук фальшивку самостоятельно, вам тоже может грозить срок до восьми лет.