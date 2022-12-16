Оклады депутатов и чиновников Волгоградской области проиндексируют на 8% с 1 января 2023

Чиновникам и депутатам поднимут оклады. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С 1 января 2023 года в Волгоградской области на 8% проиндексируют оклады депутатов, чиновников и сотрудников облдумы, которые не являются госслужащими. Прибавку к зарплате также получат сотрудники КСП, избиркома, уполномоченные по правам человека, детей и по защите прав предпринимателей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на законопроекты Волгоградской областной Думы.

Грядущую индексацию объясняют «защитой социальных гарантий» чиновников и депутатов. Согласно пояснительной записки, сумму на прибавку окладов уже заложили в бюджет Волгоградской области на 2023-2024 годы. Во сколько обойдется повышение должностных окладов и окладов за классный чин, ежемесячных и иных дополнительных выплат при этом не указывается.

Напомним, с 2022 года оклады госслужащих уже индексировали на 4%.