В Волгограде у Вечного огня завершилась облицовка стелы братской могилы

Во время работ братскую могилу накрыли шатром. Фото: Администрация Волгограда.

В центре Волгограда завершилась облицовка стелы братской могилы, в которой похоронены Хафиз Фаттяхутдинов, Герои Советского Союза Рубен Ибаррури и Владимир Каменьщиков. Мемориалу у Вечного огня вернули блоки из красного и черного гранита, которые ранее были демонтированы и отреставрированы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, плиты при помощи специальных составов очистили от грязи и отполировали.

- До окончательного затвердевания составов, использовавшихся при реставрационных работах, стела останется накрытой шатром, в котором поддерживается положительная температура атмосферного воздуха, - отметили в городской администрации.

Подрядчик параллельно завершил укладку тротуарной плитки вокруг братской могилы защитников Сталинграда. Сейчас рабочие заполняют землей цветочницу. Затем на стелу объекта культурного значения федерального значения вернут бронзовый барельеф и мемориальную надпись. Все работы, которые стартовали в середине октября, должны быть завершены до конца декабря.