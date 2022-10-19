В Волгограде на Аллее Героев стартовала реставрация Братской могилы

Фото: Архив администрации Волгоградской области

В центре Волгограда началась реставрация Братской могилы, в которой похоронены Хафиз Фаттяхутдинов, Герои Советского Союза Рубен Ибаррури и Владимир Каменьщиков. Мемориал на Аллее Героев рядом с Вечным огнем закрыли забором. Там закипела работа. Реставраторы снимают старую облицовку стелы и поврежденный слой бетона. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда. Затем рабочие восстановят основание.

- Будет выполнена реставрация надписи и бронзового барельефа. Поскольку мемориал является объектом культурного наследия, к работам допущена компания с соответствующей лицензией, - отметили в мэрии.

Братскую могилу на Аллее Героев должны отреставрировать до конца года. Работы проходят в рамках проекта по обновлению памятников Великой Отечественной войны в Волгоградской области. В Волгограде приведут в порядок 16 мемориалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгограде в течение трех лет полностью обновят Аллею Героев и верхнюю террасу набережной (подробности)