В Волгоградской области подвели итоги ремонта и строительства дорог в 2022 году

В этом году в Волгограде открыли объезд поселка Максима Горького Фото: Эдуард Пальгунов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с руководителем Упрдор Москва-Волгоград Юрием Сорокиным. Во время совещания были подведены итоги ремонта и строительства дорог в регионе в 2022 году, а также обсуждались планы на будущий год. Основные работы в текущем году завершились.

- В настоящее время продолжаются работы на дополнительных объектах. Работы реализуются в соответствии с графиками, по большинству объектов идет опережение, - подчеркнул губернатор.

Основным объектом, который был сдан в эксплуатацию в 2022 году, стал обход поселка Максима Горького. 12-километровый участок трассы А-260 «Волгоград-Каменск-Шахтинский» строили в течение трех лет.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации региона, по информации Упрдор Москва-Волгоград, всего в 2022 году федеральнык дорожники в Волгоградской области вели работы почти на 200 км, из них 68 км - это крупные объекты строительства. Капитальный ремонт подошел к концу на 15 км магистралей. В ближайшее время завершится обновление участка трассы Р-22 «Каспий» с 903 по 906 км, где 4-полосную дорогу сделали из бетона. Эту же трассу с 831 по 838 км расширили до четырех полос. Специалисты в настоящее время ведут работы на автодороге Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» с 643 по 654 км, где также появятся 4 полосы.

Во время рабочей встречи уделили внимание возведению обхода Волгограда, третьего и четвертого пусковых комплексов моста через Волгу, обхода Нового Рогачика, реализации на территории региона проекта «Север - Юг».