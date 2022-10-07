В Волгограде открыли дорогу в обход поселка Горьковского

В Волгограде открыли новый 12-километровый участок ростовской трассы Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде 7 октября открыли участок трассы А-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский. Участок магистрали проложен в обход поселка Максима Горького, жителям которого не придется теперь слышать круглосуточно звуки от проносящихся мимо домов машин. А водители смогут спокойно проезжать по трассе, не простаивая в огромных пробках не пересечении с железной дороги. В церемонии открытия участка дороги по видеосвязи принял участие глава Росавтодора Роман Новиков. На месте старт движению дали губернатор Андрей Бочаров и начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.

В церемонии открытия приняли участие губернатор, начальник Упрдор Москва - Волгоград, депутаты Госдумы Фото: Эдуард Пальгунов

Строительство дороги, протяженность которой около 12 километров, шло в течение трех лет. На ее возведение было потрачено порядка шести миллиардов рублей. Объект появился в рамках проекта «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Возведение объезда было важным как для жителей поселка Горьковского, дорожная ситуация в котором станет безопаснее из-за снижения количества транзитного транспорта, так и для автомобилистов. Губернатор отметил, что уйдут в прошлое многочасовые пробки.

- На протяжении десятилетий люди мечтали, что эта дорога будет. И сегодня по-настоящему исторический момент для всех жителей Волгоградской области и наших гостей. В историю ушла многочасовая пробка на въезде-выезде у города-героя Волгоград, - заявил Андрей Бочаров.

Объезд поселка строили с 2019 года Фото: Эдуард Пальгунов

Участок трассы представляет собой 4-полосную дорогу. Скорость движения на нем - 90 километров в час. Пропускная способность трассы увеличится до 38 тысяч машин в сутки.

Дорога имеет 4 полосы - по две каждом направлении Фото: Эдуард Пальгунов

- Участок дороги А-260 соединяет два южных региона – Ростовскую и Волгоградскую области, имеет выход на территорию Луганской республики. Участок представляет собой дорогу первой категории, его длина 11,7 километра, в него входят две транспортные развязки, пять путепроводов, один из них является пересечением железной дороги на разных уровнях, - рассказал начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.

Также на трассе нанесена разметка, установлены остановочные павильоны, дорожные ограждения и знаки. Сделали и комплексные места отдыха для автомобилистов и пассажиров. Появились парковки, скамейки, информационные табло о Волгограде. Глава региона отметил, что такие зоны отдыха должны появиться на каждом въезде в город.

На въезде в Волгоград появилось комплексное место отдыха для водителей и пассажиров. Фото: Администрация Волгоградской области.

- Наша задача в 10-летней программе развития Волгограда, чтобы все въезды в город были оборудованы хорошими площадками, парковками, с придорожным сервисом, информационными ресурсами. Чтобы люди, приезжая в Волгоград, имели возможность ознакомиться с историей, посмотреть достопримечательности, отдохнуть и дальше продолжить движение. Может, кто-то не может заехать в сам город и едет транзитом. Я понимаю, что это не дешевая история, но область и город должны взять на себя подготовку инфраструктуры, площадок, провести коммуникации, а бизнесу предложить располагаться там, - отметил губернатор.

Скорость движения на участке - 90 километров в час Фото: Эдуард Пальгунов

Руководство области и Упрдора намерено продолжать обновление ростовского направления. Планируется расширить участок федеральной трассы А-260 с 24 по 41 километр, который пройдет в обход Нового Рогачика. Дорога также предусматривает возведение моста над железнодорожными путями.

- Сегодня в ходе нашей рабочей встречи обсуждаем вопросы продолжения развития транспортной инфраструктуры Волгоградской области. Это, конечно, и обход Волгограда, который строится в соответствии с планами, и третий пусковой комплекс, и строительство новой рокадной дороги. Ну и, конечно, перспективы – обход Нового Рогачика, строительства нового моста через Дон и много-много других очень важных проектов, которые либо реализуются, либо идет их проектирование в Волгоградской области, - уточнил Андрей Бочаров.

Дорога получила статус первой категории Фото: Эдуард Пальгунов

Во время церемонии открытия обхода поселка Горьковского были награждены дорожники, принявшие участие в строительстве объекта. Первой по свежему асфальту проехала дорожная техника.