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НовостиНедвижимость13 декабря 2022 14:52

В Волгограде 14 декабря временно отключат электричество в двух районах

Свет вырубят в центре и в Красноармейском
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Электроэнергии не будет несколько часов.

Электроэнергии не будет несколько часов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 14 декабря 2022 года, жителей двух районов Волгограда временно оставят без электричества из-за плановых работ энергетиков на эле4тросетях. При этом отключения света не будут массовыми. В списке адресов всего один многоквартирный дом в Центральном районе и одна улица в Красноармейском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

Среди коммунальных страдальцев в Центральном районе 14 декабря 2022 окажутся жители дома на улице Краснознаменской,8. Электричество там вырубят с 9.00 до 16.00. В Красноармейском районе отключения продлятся с 8.30 до 11.30. Света не будет на улице Кольцова в частном секторе.