В Волгограде 14 декабря временно отключат электричество в двух районах

Электроэнергии не будет несколько часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 14 декабря 2022 года, жителей двух районов Волгограда временно оставят без электричества из-за плановых работ энергетиков на эле4тросетях. При этом отключения света не будут массовыми. В списке адресов всего один многоквартирный дом в Центральном районе и одна улица в Красноармейском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

Среди коммунальных страдальцев в Центральном районе 14 декабря 2022 окажутся жители дома на улице Краснознаменской,8. Электричество там вырубят с 9.00 до 16.00. В Красноармейском районе отключения продлятся с 8.30 до 11.30. Света не будет на улице Кольцова в частном секторе.