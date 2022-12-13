На заводах Волгоградской области стали выпускать больше продукции для бойцов СВО

В Камышине могут выпускать до 3 тысяч саперных лопат в месяц. Фото: АВО

Сразу несколько предприятий Волгоградской области освоили выпуск новой для себя продукции, предназначенной для бойцов СВО. Так, Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента (КЗСМИ) стал делать саперные лопаты с чехлами, а в швейном цехе производят сумки, вещмешки и другие изделия для военных, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

В Камышине могут выпускать до 3 тысяч саперных лопат и до 75 тысяч швейных изделий ежемесячно. Здесь могут шить рюкзаки, утепленные жилеты, ветроводозащитные костюмы, а также куртки, белье, балаклавы и многое другое, что так необходимо бойцам зоне специальной военной операции.

Кроме того, на 5D-принтерах волгоградской компании «Стереотек» печатают кровоостанавливающие жгуты-турникеты. Сразу несколько швейных предприятий региона делают спальные мешки, термобелье и прочую амуницию для военных.