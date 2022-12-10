Момент ДТП с КАМАЗом и автовозом в Волгограде попал на видео

Водитель КАМАЗа протаранил припаркованный у автоцентра на Первой продольной автовоз. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Поздним вечером 9 декабря на границе Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда водитель КАМАЗа протаранил припаркованный у автоцентра на Первой продольной автовоз. Момент ДТП на проспекте Ленина попал на видео. Автомобилям сильно досталось, водители не пострадали, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Водитель КамАЗа совершил наезд на припаркованный «Рено» с машинами. Пострадавших нет, - прокомментировали в региональном главке.

Новые авто получили повреждения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На видео видно, как КАМАЗ без происшествий проехал мимо стоящей сзади автовоза легковушки, а после врезался в большегруз. От удара подпрыгнул и грузовик, и прицеп с иномарками. На автовозе побились новенькие машины, которых ждали волгоградцы. Половину кабины КАМАЗа смяло, но водитель не пострадал.