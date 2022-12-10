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НовостиОбщество10 декабря 2022 9:54

Под Волгоградом 62-летний мужчина умер от ботулизма

Пациент скончался в больнице Волжского
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Медики не смогли спасти пациента.

Медики не смогли спасти пациента.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В расположенной в Волжском Волгоградской областной инфекционной больнице №2 скончался от ботулизма 62-летний мужчина. Его привезли на скорой в стационар в конце ноября в тяжелом состоянии. Спасти пациента медикам не удалось, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Мужчина доставлен в больницу 28 ноября в тяжелом состоянии, госпитализирован в реанимационное отделение, - рассказали в облздраве.

Медики старались спасти пациента. Но с каждым днем ему становилось только хуже. Состояние мужчины прогрессивно ухудшалось. Спустя 11 дней он скончался в инфекционной больнице.