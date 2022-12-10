Под Волгоградом 62-летний мужчина умер от ботулизма

Медики не смогли спасти пациента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В расположенной в Волжском Волгоградской областной инфекционной больнице №2 скончался от ботулизма 62-летний мужчина. Его привезли на скорой в стационар в конце ноября в тяжелом состоянии. Спасти пациента медикам не удалось, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Мужчина доставлен в больницу 28 ноября в тяжелом состоянии, госпитализирован в реанимационное отделение, - рассказали в облздраве.

Медики старались спасти пациента. Но с каждым днем ему становилось только хуже. Состояние мужчины прогрессивно ухудшалось. Спустя 11 дней он скончался в инфекционной больнице.