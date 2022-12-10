Выпавший из окна мальчик умер в больнице под Волгоградом

Ребенок выпал с седьмого этажа. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В детской больнице города Волжского накануне скончался 11-летний мальчик, который получил серьезные травмы после падения из окна седьмого этажа многоэтажного дома в конце мая 2022 года. Больше полугода ребенок находился на лечении, но спасти его врачи не смогли, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Ребенок длительное время находился на лечении в паллиативном отделении Волжской детской больницы, состояние оставалось крайне тяжелым, - прокомментировали в облздраве.

Напомним, 11-летний мальчик выпал из окна с высоты седьмого этажа 31 мая 2022 года. Трагедия случилась на улице Машиностроителей. Ребенок получил переломы и серьезную черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, все завершилось летальным исходом.