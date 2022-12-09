Космонавт передал ветеранам побывавший на МКС флаг Волгограда

Сергей Кудь-Сверчков рассказал волгоградским школьникам об условиях космонавтов на орбите. Фото: Администрация Волгоградской области.

В Волгограде в триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» состоялась церемония передачи посылки, собранной волгоградцами, для космонавтов Международной космической станции. На орбиту отправят флаг региона, трехграммовую статуэтку «Родина-мать зовет!» и флэшку с рисунками и пожеланиями. Посылку 9 декабря вручили летчику-космонавту, Герою России Сергею Кудь-Сверчкову. Он, в свою очередь, передал областному совету ветеранов флаг Волгограда, который побывал на МКС. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

В феврале на МКС отправят миниатюру статуи "Родина-мать зовет!". Фото: Администрация Волгоградской области.

- Волгоград - это не просто город, я с ним связан лично. Дедушка меня, школьника, часто водил в панораму, рассказывал про подвиги Советской Армии. В один из своих полетов я взял с собой флаг Волгоград. Он провел со мной на орбите полгода, - отметил Сергей Кудь-Сверчков.

Фото: Администрация Волгоградской области

Посылка, подготовленная волгоградцами, отправится в космос в феврале 2023 года в честь 80-летия Сталинградской Победы. Церемония в триумфальном зале стала кульминацией конференции «Герои Отечества: прошлое и настоящее», которая прошла в рамках проекта «Космос Победы». Летчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал волгоградским школьникам о полетах и условиях на орбите.