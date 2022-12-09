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НовостиОбщество9 декабря 2022 8:43

Посылка из Волгограда отправится на Международную космическую станцию

9 декабря ее передадут летчику-космонавту Сергею Кудь-Сверчкову
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Посылку из Волгограда передадут космонавтам

Посылку из Волгограда передадут космонавтам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем году на Международную космическую станцию будет отправлена посылка, которую собрали волгоградцы. В ней будут символы Волгоградской области. 9 декабря посылка будет передана летчику-космонавту Сергею Кудь-Сверчкову, которому накануне президент Владимир Путин вручил звезду Героя России.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации региона, передача посылки состоится в 15.00 в музее-панораме «Сталинградская битва». Торжественная церемония пройдет в рамках конференции «Герои Отечества: прошлое и настоящее». Это мероприятие является частью масштабного проекта «Космос Победы». На орбиту посылка отправится в феврале 2023 года.