Посылка из Волгограда отправится на Международную космическую станцию

Посылку из Волгограда передадут космонавтам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем году на Международную космическую станцию будет отправлена посылка, которую собрали волгоградцы. В ней будут символы Волгоградской области. 9 декабря посылка будет передана летчику-космонавту Сергею Кудь-Сверчкову, которому накануне президент Владимир Путин вручил звезду Героя России.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации региона, передача посылки состоится в 15.00 в музее-панораме «Сталинградская битва». Торжественная церемония пройдет в рамках конференции «Герои Отечества: прошлое и настоящее». Это мероприятие является частью масштабного проекта «Космос Победы». На орбиту посылка отправится в феврале 2023 года.