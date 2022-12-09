На трассах Волгоградской области круглосуточно мониторят погоду

В соседних регионах ожидают снегопады и метели. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

По данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль федеральных трасс, 9 декабря 2022 года в Волгоградской и Ростовской областях обстановка на дорогах будет напряженной. Температура будет переходить с плюса на минус, возможен туман с ухудшением видимости до 500 метров. Дорожники круглосуточно дежурят на трассах для ликвидации последствий стихии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Чтобы обеспечить безопасный проезд по федеральным трассам Волгоградской области наготове у подрядчиков 224 машины, которые готовы при ухудшении погоды выйти на дороги для уборки снега и обработки проезжей части противогололедными средствами.

Водителей просят быть внимательными и осторожными на трассах, а также с пониманием относиться к работе дорожной техники.