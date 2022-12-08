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НовостиОбщество8 декабря 2022 11:35

Волгоградский губернатор стал участником торжеств в кремле в День Героев Отечества

Президент вручил героям СВО Золотые звезды
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На торжествах в кремле было более 200 человек. Фото: kremlin.ru

На торжествах в кремле было более 200 человек. Фото: kremlin.ru

В День Героев Отечества в Георгиевском зале кремля президент Владимир Путин вручил Героям России - участникам специальной военной операции Золотые звезды. Торжественная церемония прошла в присутствии кавалеров орденов Славы и Святого Георгия, Героев СССР и РФ, среди которых был и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

На торжества в кремлевский дворец пригласили более 200 человек. В ходе церемонии президент России вручил высшие госнаграды военнослужащим, которые проявили исключительную мужество, доблесть и отвагу в ходе СВО.