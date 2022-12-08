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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 8:40

В Волгограде в антикварном магазине торговали госнаградами

Полиция возбудила уголовное дело на директора
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Под прилавком хранили десятки наград.

Под прилавком хранили десятки наград.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Центральном районе Волгограда возбудили уголовное дело на 57-летнего директора антикварного магазина, в котором торговали государственными наградами – подлинными орденами и медалями. Мужчину подозревают в приобретении или сбыте официальных документов и госнаград, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – обязательство о явке, - рассказали в полиции.

На прилавке антикварного магазина были выставлены четыре медали: «За доблестный труд», «В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За материнство 1 и 2 степени». Экспертиза подтвердила, что все они подлинные. Во время обысков под прилавком нашли еще около 150 различных наград. Плюс к этому полицейские изъяли 15 единиц холодного оружия. Все эти предметы сейчас также проходят экспертизу.