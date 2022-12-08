Бронекатер БК-31 в Волгограде стал лауреатом международной премии

БК-31 превратили в музей с мультимедийным наполнением. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградский военно-исторический музей «Наследие» получит до 2,5 миллионов рублей на реализацию своего следующего проекта. Все благодаря мультимедийному проекту «Бронекатер БК-31», который занял второе место среди НКО в номинации «Страна возможностей» международной премии #МЫВМЕСТЕ, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Напомним, на обновленной нижней террасе Центральной набережной Волгограда установили заключенный в саркофаг бронекатер БК-31. Затонувшее во время Сталинградской битвы судно подняли со дна Волги, отреставрировали и превратили в музей с мультимедийным наполнением.

Помимо бронекатера в номинации «Социальный предприниматель» премию получил и волгоградский проект «Забота о родителях».