Жители Советского района Волгограда снова остались без отопления

Работы на теплотрассе продлятся до конца недели. Фото: КВ

Очередная авария на теплотрассе случилась 7 декабря 2022 года в Советском районе Волгограда на улице Алексеевской. Жители ряда домов остались без отопления. Взамен прохудившейся трубы рабочие сейчас монтируют наземную теплотрассу. Проблем коммунальщикам добавили перебои с электричеством, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Концессии теплоснабжения».

- Из-за перебоев в электроэнергии, поставляемой сторонней организацией, переключение абонентов по резервной схеме потребовало дополнительного времени, - рассказали в ресурсоснабжающей организации.

По прогнозам коммунальщиков, тепло в дома волгоградцев вернется вечером. А вот работы по замене теплотрассы продолжатся и после, завершить их планируют до конца текущей недели.