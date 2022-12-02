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НовостиОбщество2 декабря 2022 14:22

Под Волгоградом пасечник отсудил 85 тысяч рублей за нападение агрессивного быка

Мужчине чудом удалось спастись
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Истец выиграл суд.

Истец выиграл суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводский суд Волгограда встал на защиту мужчины, который пострадал от нападения агрессивного быка. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, волгоградцу выплатят 85 тысяч рублей за физический, моральный ущерб и судебные расходы.

Истец рассказал, что в июле 2021 года вместе с товарищем он работал на пасеке в Воскресенском районе Саратовской области. В тот день пастух Загурский следил за стадом крупно-рогатого скота. Бык отбился и беспричинно набросился на мужчину.

- Бык бросил истца в сторону рогами, стал мотать рогами из стороны в сторону, и перебежал через него на расстояние около 15 метров. В этот момент истец с товарищем успели забраться в автомобиль и оставались в нем до того момента, пока бык не ушел, - уточнили в пресс-службе райсуда.

Пастух пытался доказать, что пасечник был пьян и сам спровоцировал быка, но суд не принял эти доводы, взыскав в пользу истца деньги.