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НовостиОбщество2 декабря 2022 10:02

3 и 4 декабря в Волгоградской области усилятся геомагнитные бури

Возмущения достигнут 4 баллов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В выходные метеозависимые волгоградцы могут чувствовать упадок сил.

В выходные метеозависимые волгоградцы могут чувствовать упадок сил.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Метеозависимым жителям Волгоградской области стоит обратить внимание на свое самочувствие в эти дни. Синоптики Гисметео предупреждают об усилении геомагнитных бурь. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru специалисты метеорологического ресурса, уже 2 декабря возмущения достигнут 3 баллов, что уже может сказаться на состоянии людей.

В ночь на 3 декабря колебания снизятся на один балл и к концу субботнего дня буря заметно стихнет. А вот в воскресенье, 4 декабря, к обеду геомагнитные возмущения усилятся до 4 баллов. Отметим, что активность в районе от 0 до 4 баллов считается небольшой. В ближайшую неделю сильных изменений в магнитном поле не ожидается.