На юге Волгограда по решению судебных приставов бизнесмен снес незаконную автомойку

Судебные приставы Красноармейского района Волгограда добились сноса незаконной автомойки, владелец которой всячески этому препятствовал. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, сотрудники выяснили, что помещение площадью 235 квадратных метров построено самовольно, никакого разрешения ИП не получал.

Суд постановил снести постройку, однако бизнесмен отказался. Нарушителя решили привлечь к административной ответственности по статье 17.15 КоАП. Это влекло за собой крупные штрафы.

- Необходимость нести наказание в виде крупных штрафов сказалась на бюджете предпринимателя и вынудила его, наконец, исполнить решение суда. Под контролем судебных приставов самовольно возведенная автомойка снесена, - уточнили в областном УФССП.