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НовостиОбщество2 декабря 2022 8:26

На юге Волгограда по решению судебных приставов бизнесмен снес незаконную автомойку

Мужчина испугался крупных штрафов и согласился на демонтаж
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На юге Волгограда по решению судебных приставов бизнесмен снес незаконную автомойку

На юге Волгограда по решению судебных приставов бизнесмен снес незаконную автомойку

Судебные приставы Красноармейского района Волгограда добились сноса незаконной автомойки, владелец которой всячески этому препятствовал. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, сотрудники выяснили, что помещение площадью 235 квадратных метров построено самовольно, никакого разрешения ИП не получал.

Суд постановил снести постройку, однако бизнесмен отказался. Нарушителя решили привлечь к административной ответственности по статье 17.15 КоАП. Это влекло за собой крупные штрафы.

- Необходимость нести наказание в виде крупных штрафов сказалась на бюджете предпринимателя и вынудила его, наконец, исполнить решение суда. Под контролем судебных приставов самовольно возведенная автомойка снесена, - уточнили в областном УФССП.