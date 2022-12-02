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НовостиОбщество2 декабря 2022 7:36

В Волгограде определена компания, которая снесет аварийный дом в Советском районе

Займется этим компания «ДЭСТ ИНЖИНИРИНГ» из Казани
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В городе готовятся к сносу еще десятка домов.

В городе готовятся к сносу еще десятка домов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сносить аварийный дом на улице Тормосиновской, 12 в Советском районе Волгограда будет компания ООО «ДЭСТ ИНЖИНИРИНГ» из Казани. Фирма стала победителем аукциона, на который подали более 10 заявок, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- У компании-победителя аукциона есть соответствующий опыт демонтажа зданий, - рассказали в администрации Волгограда.

Теперь подрядчику из Казани предстоит разобрать одноэтажный дом 1953 года постройки площадью около 200 квадратных метров, из которого уже расселили 40 жильцов. После выполнят засыпку котлована и планировку территории. Мусор за собой уберут.

В этом году в Волгограде снесли только два дома в Советском и Красноармейском районах. Этот будет третьим. Готовятся власти к демонтажу еще десятка аварийных домов.