Волгоградцам советуют пять продуктов с растительным белком на период поста и диет

Роспотребнадзор назвал пять полезных растительных продуктов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Диетологи назвали пять продуктов с растительным белком, которые идеально подходят на период строгих диет или поста. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Роспотребнадзора по Волгоградской области, аминокислоты, которые содержатся в животной и растительной пище – строительный материал для клеток. В организм обязательно должны поступать восемь - триптофан, лизин, валин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, метионин, треонин.

Тем, кто по каким-либо причинам вынужден отказаться от мяса, необходимо в обязательном порядке употреблять в пищу бобовые (фасоль, горох, соя, нут, чечевица, маш), крупы (овес, пшеница, рис, кукуруза, ячмень), сою (тофу, молоко, муку), грибы, орехи и семена.

Разнообразный рацион укрепит иммунную систему, восполнит необходимые для организма вещества.