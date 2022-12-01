На первом рейсе из Волгограда в Шарм-эль-Шейх не осталось свободных мест

Загрузка рейса составила 100%. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из Волгограда 1 декабря 2022 года в этом сезоне вылетел первый чартерный рейс в Египет. Авиакомпания Nordwind Airlines с PEGAS Touristik начала полетную программу из волгоградского аэропорта в Шарм-эль-Шейх. Желающих отдохнуть на морском курорте оказалось много, в самолете Boeing 737-800 не осталось свободных мест, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Международном аэропорту Волгограда.

- Boeing 737-800 приземлился в аэропорту Египта точно по расписанию, загрузка рейса составила 100 процентов, – рассказали в аэропорту.

Чартеры в Шарм Эль Шейх из Волгограда будут летать каждые 10 дней. Помимо этого авиакомпания Nordwind Airlines с 16 декабря откроет полетную программу в Хургаду, куда отправиться можно будет также три раза в месяц. Билеты на отдых у моря зимой можно забронировать через туроператора или в турагентствах города.