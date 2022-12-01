Почетным гражданам Волгоградской области будут выплачивать по 500 тысяч рублей

Фото: Волгоградская областная дума

На заседании Волгоградской областной думы 1 декабря в первом чтении приняли закон о наградной системе. Документ структурирует 8 видов региональных наград для поощрения жителей и организаций, внесших достойный вклад в развитие области. Кроме того, появятся новые медали и ордена.

- Среди предлагаемых наград, в частности, орден «За заслуги перед Волгоградской областью», орден Святого благоверного князя Александра Невского, орден «За укрепление дружбы и согласия», медали «За доблесть и мужество», «За общественное служение», почетные знаки «Материнская слава», «Забота о детстве», почетные звания «Народный учитель Волгоградской области», «Народный врач Волгоградской области» и многие другие, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном парламенте.

Высшей наградой остается «Почетный гражданин Волгоградской области», при этом появились дополнительные выплаты. При присвоении звания гражданам будет выплачиваться разовая премия в 500 тысяч рублей. Ежемесячно будет выплачиваться по 50 тысяч рублей почетным гражданам – женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет или имеющим инвалидность. Ежегодно будут присваивать не более двух наград «Почетный гражданин Волгоградской области».

В наградную систему региона, кроме звания «Почетный гражданин Волгоградской области», ордена, войдут медали, почетные знаки, почетные звания, почетная грамота региона, благодарственное письмо губернатора, благодарность губернатора. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.