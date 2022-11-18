Депутаты Волгоградской области решили усовершенствовать наградную систему

Фото: Волгоградская областная дума

В Волгоградской областной думе решили усовершенствовать наградную систему региона. Депутаты обсудили концепцию нового закона «О наградах Волгоградской области» вместе с членами Общественной палаты региона и ветеранами. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облдуме. Новая наградная система региона должна начать работу в 2024 году. Спикер парламента Александр Блошкин считает, что этот вопрос очень важен и давно назрел.

- Наградная система, действующая в Волгоградской области сейчас, во многом не соответствует духу времени. Не случайно, было много обращений по различным наградам и к губернатору, и к депутатскому корпусу. Глава региона поручил подготовить проект усовершенствованной системы наград с учетом мнений и при участии общественности, - заявил Александр Блошкин.

Законопроект планируют внести на рассмотрение в думу в декабре. Новая наградная система области может начать работу с 1 января 2024 года. Парламентарии отмечают, что закон поможет достойно поощрять граждан и организации, которые добились серьезных достижений и внесли вклад в развитие Волгоградской области.

Модель будет многоступенчатой, высшей наградой останется звание «Почетный гражданин Волгоградской области», далее по нисходящей будут идти региональные ордена и медали, почетные знаки губернатора, думы, почетные звания по отраслям, грамоты. Еще депутаты хотят расширить перечень наград, дизайн которых уже разработан, в том числе памятного знака «80 лет Победы в Сталинградской битве».