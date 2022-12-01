Родители мальчика, погибшего при взрыве машины в Волгограде, работали с газовым оборудованием

Фото: соцсети героев публикации.

Родители 3-летнего мальчика из Волгограда, который погиб 1 декабря при взрыве машины в ЖК «Комарово» в Советском районе, работали с газовым оборудованием. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru предприниматель Евгений Силкин, 43-летняя волгоградка много лет работала в компании «Газовик» в должности менеджера. Несколько лет назад женщина ушла в декрет. Супруги долго ждали малыша и были очень счастливы, когда долгожданный сын появился на свет.

По словам руководителя, волгоградка вышла на работу на удаленку. Ее супруг раньше работал в «Горгазе», чем он занимается сейчас он не знает. Однако есть информация, что мужчина работает сварщиком. В багажнике его машины были два ацетиленовых баллона. При утечке газа случился мощный взрыв, находившийся в салоне малыш не выжил, а сам волгоградец получил тяжелые травмы.

- Мы оказываем поддержку нашей сотруднице. Коллега сейчас находится рядом. Наша компания готова оказать любую помощь, - подчеркнул Евгений.

Напомним, СК возбудил уголовное дело.