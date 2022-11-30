В Волгограде в Сурском сквере сделают скульптурную композицию об истории города

Фото: Центр "ВЯЗ"

В Волгограде продолжаются обсуждения концепции благоустройства Сурского сквера. Архитекторы Центра «ВЯЗ» предложили установить в парке скульптурную композицию из бронзы об истории города. Несколько монументов будут в единой тематике, отражая основные вехи развития Царицына-Сталинграда-Волгограда, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Центре «ВЯЗ».

Вдоль пешеходных троп планируется установить модели зданий, значимых объектов города в его разные годы - пожарная каланча, Центральный универмаг, храм Александра Невского, в процессе разработки четвертый объект. Скульптурная композиция будет вести к центру Сурского сквера, где появится главный элемент – памятник строителям, восстановившим город после Сталинградской битвы и развивающим его в наше время. Главный монумент будет состоять из нескольких частей и представлен в виде стола с планом Волгограда, а за ним будут сидеть 3 фигуры – архитектор, руководитель проекта и строитель.

- На самом генеральном плане будут схематично изображены все 8 районов Волгограда и главная водная артерия – река Волга. Рядом с тремя фигурами будет стоять стул, на который любой желающий сможет присесть и сфотографироваться со скульптурой, - отметили архитекторы.

Напомним, в Волгограде не первый год обсуждают концепцию благоустройства Сурского сквера, который уже давно представляет жалкое зрелище. Привести в порядок территорию в центре города должны в 2023 году. Сквер планируют сделать интерактивным, интересным для детей и взрослых.