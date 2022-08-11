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Общество11 августа 2022 10:44

Сурский сквер в Волгограде обновят к сентябрю 2023 года

День города волгоградцы смогут отметить в уже обновленной зеленой зоне
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Так выглядит Сурский сквер сейчас.

Так выглядит Сурский сквер сейчас.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Давно заброшенный Сурский сквер в центре Волгограда, где сейчас по словам главы региона «можно поломать ноги», планируют обновить всего за год. В год 80-летия Победы под Сталинградом на улице Мира,1 должен появиться интерактивный сквер с памятником строителям, где будет интересно и взрослым, и детям. Завершить работы должны ко Дню города, заявил 11 августа на заседании Градостроительного совета на базе авиаклуба «Юный ястреб» губернатор Андрей Бочаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

«Считаю, что для реализации этого проекта нам потребуется именно год с учетом проектирования, переноса коммуникаций. До следующего Дня города мы можем этот проект реализовать», - заявил Андрей Бочаров.

В проекте обновления Сурского сквера воплотят идеи молодежи. И добавят в него не только современные фишки, но и сталинградские, царицынские.