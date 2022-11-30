В Волгограде скульптура «Серп и молот» переехала в ЦПКиО

Теперь скульптура будет видна издалека. Кадр видео администрации Волгограда

Скульптура «Серп и молот», которая ранее стояла в сквере Пахмутовой, после нескольких лет забвения обрела новое место. 30 ноября трехметровые символы СССР отреставрировали и установили на берегу Волги в ЦПКиО Волгограда, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Сегодня муниципалитет произвел монтаж отреставрированной трехметровой фигуры на территории ЦПКиО, - рассказали в администрации города.

Эти фигуры в 1967 году установили на границе Ворошиловского и Центрального районов. Металлические конструкции за полвека изрядно проржавели. Так что перед благоустройством склона поймы Царицы и строительства сквера Пахмутовой «Серп и молот» демонтировали и перевезли на базу МБУ «ЖКХ Ворошиловского района». Там композицию обновили, для обшивки использовали нержавейку с высоким содержанием хрома и никеля. Усилили и каркас, а на прутья нанесли специальное защищающее покрытие. Администрация ЦПКиО подготовила бетонный постамент на видном месте. Так что теперь скульптура будет видна издалека.