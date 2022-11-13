«Ротор» одержал волевую победу над «Аланией-2» в последней игре года

Волгоградская команда победила в последнем матче 2022 года. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» оказался сильнее во Владикавказе местной «Алании-2» в матче 18-го тура группы 1 Второй лиги. Волгоградской команде удалось одержать волевую победу со счетом 3:1.

Подопечные Алексея Стукалова после первого тайма уступали, у хозяев на 45-й минуте отличился Арсен Цогоев. Однако во второй половине встречи «сине-голубые» перевернули ее ход. На 73-й минуте Артем Максименко сравнял счет, спустя 3 минуты Сергей Зуйков с пенальти вывел «Ротор» вперед. Поставил точку в матче оформивший дубль на 90-й минуте Максименко.

«Ротор» продолжает занимать в таблице третье место с 34-мя очками. У лидирующего «Черноморца» в активе 42 очка, у идущей второй «Чайки» - 39 баллов. 18-й тур стал последним во Второй лиге в 2022 году, в турнире наступила пауза, которая продлится до зимы. Следующий матч «Ротор» проведет в Волгограде 11 марта против «Дружбы» из Майкопа.