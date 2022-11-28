В Волгограде ищут 70-летнюю пенсионерку в желтой куртке

Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Волгограда оказать помощь в поиске 70-летней Любови Рябухиной. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, женщина пропала 24 ноября. Она вышла из дома и не вернулась. Родственники обратились в полицию.

Пенсионерка может находиться в любом районе города-героя. у Любови Дмитриевны седые волосы, карие глаза, обычное телосложение, рост около 160 сантиметров. На ней желтая куртка, синие джинсы, ботинки черного цвета, вязаная розовая шапка.

Если вы увидите похожую женщину, волонтеры просят сообщить об этом но номерам: 112 (экстренные службы) или 8-800-700-54-52 (поисковый отряд «Лиза Алерт»).