Губернатор Бочаров и зампред Госдумы Анна Кузнецова провели рабочую встречу в Волгограде

Андрей Бочаров и Анна Кузнецова обсудили социальные и гуманитарные проекты региона. Фото: АВО

В Волгоград 28 ноября с рабочим визитом приехала зампред Госдумы РФ, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова. На встрече с губернатором Андреем Бочаровым они обсудили социальные и гуманитарные проекты, патриотическое воспитание, поддержку семей мобилизованных, материнства и детства, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области. В Волгограде Анна Кузнецова открыла два семейных МФЦ нового формата.

Волгоградская область стала одним из 8 пилотных регионов, где появились Семейные МФЦ. Сегодня два таких открылись на базе областного центра психолого-педагогической помощи и «Многодетного Волгограда». Семьи с детьми смогут без лишних мытарств получить помощь по целому ряду вопросов и получить адресную поддержку.