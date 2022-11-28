Под Волгоградом двое подростков угнали «девятку» у 78-летнего автомобилиста

Полиция задержала угонщиков. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Октябрьском районе полиция задержала двух угонщиков «девятки» - ими оказались подростки 14 и 15 лет. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, машину ребята угнали у 78-летнего пенсионера в селе Водино. Товарищи увидели припаркованный у дома владельца открытый автомобиль. Они незаметно угнали легковушку и даже пытались замести следы преступления.

- Скрутили с угнанной «девятки» государственные регистрационные знаки и спрятали ее в лесопосадке. Через некоторое время подростки вновь решили воспользоваться чужим авто, - уточнили в полиции.

Однако стражи порядка задержали угонщиков в соседнем селе прямо в машине. Ребята во всем сознались, машину вернули владельцу. Организована проверка.